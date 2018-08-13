Первое массовое отравление грибами в Харькове этим летом: комментарии медиков

В токсикологічне відділення Харківської клінічної лікарні було шпиталізовано п’ятеро людей з ознаками харчового отруєння ІІ ступеня. Це сталося напередодні. Компанія друзів відпочивала в Старому Салтові, де зібрала та приготувала гриби, після чого усім стало зле. Карета швидкої допомоги доставила їх у лікарню.

Трое мужчин и две женщины до сих пор находятся на лечении. Троим уже легче, по словам медиков, они уже в удовлетворительном состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Заведующий токcикологического отделения Игорь Карамушко говорит, что пока точный диагноз не установлен.

Игорь Карамушко, заведующий отделением острых отравлений

Диагноз ставится в течении трех суток - окончательный диагноз. Ну, пока мы склонны считать, что это отравление грибами. Я не утверждаю, что это была бледная поганка. Но чаще всего путают с бледной поганкой, а среди рядовок много очень несъедобных, много условно сьедобных, и есть даже ядовитые среди рядовок. То, есть их перепутать… Они очень похожи друг на друга, только опытные грибники смогут отличить.

Врач отмечает: следует есть только хорошо знакомые грибы и собирать их подальше от дорог и свалок. Также обязательно долго вымачивать и подвергать правильной термообработке. Если же после употребления в пищу грибов вам стало плохо – следует немедленно вызвать скорую помощь. Симптомы могут появляться сразу, а могут - периодами.

Игорь Карамушко, заведующий отделением острых отравлений

При отравлении бледной поганкой симптомы несколько другие. В начале действительно - гастроэнтероколит, то есть понос, рвота - обильные. Потом наступает период мнимого благополучия, когда человек себя относительно удовлетворительно чувствует и за помощью не обращается. Спустя несколько часов мнимого благополучия начинается период токсического гепатита, то есть поражения печени. Тогда зачастую спасти человека крайне тяжело или даже практически невозможно.

Период таких отравлений приходится на конец лета и осень, говорят специалисты.

В этом году это первый случай массового отравления грибами. Но единичные случаи были, рассказывают в токсикологическом отделении.