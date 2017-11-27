Первое водительское удостоверение украинцам будут выдавать на 2 года

27 ноября 2017 г. 17:08
Источник: Европейская правда
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Отныне в Украине первое водительское удостоверение будут выдавать на два года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Водитель имеет право обменять удостоверение на постоянное, если в течение двух лет с момента его получения у него не будет трех или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае, если такие нарушения были, обменять удостоверение на постоянное можно будет после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

"Возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит", - предупреждают в ведомстве.

Восстановить права водители могут после обучения в соответствующем заведении и успешного прохождения экзаменов.

В таком случае удостоверения выдают снова на 2 года.

Начинающим водителям запрещено превышать скорость 70 км/ч.

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