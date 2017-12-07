Первое заседание по одному из резонансных дел этого года. На скамье подсудимых подозреваемые в 20-ти тяжких преступлениях.

Накануне во Фрунзенском районном суде состоялось предварительное заседание по одному из резонансных дел в этого года. На скамье подсудимых молодые люди, подозреваемые в совершении около 20-ти тяжких преступлений, среди которых изнасилование и ограблении студентки в ноябре прошлого года, 13 разбойных нападений и 6 ограблений. А еще нападение на патрульного Василия Марковича и охранника киоска с мороженым, последний после жесткого избиения уже 7 месяцев находится в коме. В зал суда пришла его мать

Мороженка захотелось? Шакалы поганые…

Патрульный Василий Маркович в суд не пришел. Он сейчас проходит курс реабилитации за рубежом. После нападения на него прошел почти год. Тогда двое парней у подъезда, где жил патрульный, жестоко его избили. После чего пострадавший впал в кому на несколько месяцев. Но сейчас все позади, говорит Ляна Щербина, коллега Василия.

Ляна Щербина, инспектор патрульной полиции

У Васи намного улучилось состояние с того момента, как он уехал первый раз из Харькова. Сейчас он находится в Польше на реабилитации. Там он до 28 декабря пробудет. Надеемся, там у него будут хорошие результаты.

На то, чтобы поймать злоумышленников ушло почти полгода. После нападения на киоск с мороженым правоохранители таки вышли на подозреваемых. В ходе обыска по их адресам нашли обертки от мороженого и добычу с предыдущих нападений - 30 мобильных телефонов, часы и ювелирные изделия

Анатолий Дмитриев, нач. ГУ НП в Харковськой обл.

До складу угруповання входило 8 громадян віком від 18 до 22 років. Це жителі міста Харкова та Харківської області. На їх рахунку майже 20 тяжких злочинів.

Но во время досудебного заседания на скамье подсудимых находятся только трое. Почему так произошло и где потерялись другие пятеро так называемых «участников банды» у представителей прокуратуры узнать так и не удалось. Но один из них -Евгений Яицкий сейчас имеет статус свидетеля. Мужчина сразу после ареста заявил о пытках и подал в прокуратуру заявление о незаконном насилии со стороны правоохранителей. Но сейчас это дело закрыто, говорит его адвокат

Евгений Рияко, адвокат Е.Яицкого

После того, как шумих первых 2-3 дней прошла. Про нас, естественно, забыли. Потому что это является классикой в расследовании даннях преступлениях. Потому что инкриминируются такие деяния сотрудникам полиции, а все равно внегласное правило «помощи ближнему» остается в правоохранительных органах.

Таким образом в зал пришли только трое. Интересы одного из них - подозреваемого Зуева, защищает адвокат Алексей Кулабух. Во время досудебного заседания защита пыталась добиться отвода судей, все подозреваемые поддержали эту идею. Но вернувшись из совещательной комнаты судьи отклонили это ходатайство.

Алексей Кулабух, адвокат подозреваемого Зуева

Я думаю, что стороне защиты удастся даказать невиновность моего клиента, в святи с тем, что доказательства собранные на стадии досудебного расследования были собраны с сущесственным нарушением уголовно-процессуального закона

Представитель Василия Марковича и Артема Беляева - Олег Головков говорит, что настроен на долгий и сложный судебный процесс, но надеется на объективность и беспристрастность судей.

Олег Головков, представитель Марковича та Беляева

Гражданские иски по Василию Марковичу он уже заявлен и думаю, что в следующем заседании мы его огласим. Возможно, что будет еще один гражданський иск нами заявляться от гражданки Беляевой, сын которой находится в коме на сегодняшний день больше, чем полгода

Следующее заседание состоится 8 декабря. Тогда будут рассмотрены вопросы возвращения вещей, которые были ошибочно изъяты во время обысков в домах злоумышленников. Будет заявлено ходатайство о возвращении обвинительного акта следствию. И при условии, что предыдущие пункты будут выполнены – далее назначат судебное слушание