Первомай и День Победы. Будет ли спокойно в Харькове

25 апреля 2018 г. 17:00
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Безопасности в майские праздники повышенное внимание. Сегодня представители областной власти и правоохранительных органов вырабатывала алгоритм действий на ближайшие две недели.

День международной солидарности трудящихся, или Праздник весны и труда, или Первомай - независимо от названия, это в этом году еще официальный повод для рядового гражданина Украины не идти на работу. Ибо 1-е мая еще остается государственным праздничным днем. Так же, как День Победы - 9 мая. Однако, уже традиционно, в последние годы эти праздники в Украине, и в частности в Харькове, становятся крайне политизированными. Для правоохранителей - это горячие дни. Сегодня по этому поводу состоялось расширенное совещание с участием главы облгосадминистрации, прокуратуры Харьковской области, представителей правоохранительных органов региона, СБУ и ДСНС.

Юлия Светличная, губернатор:

Я хочу попередити кожного про особисту відповідальність. Сьогодні розширена нарада для того, щоб кожен зрозумів, які перед ним стоять завдання, які функції і насківлькі скоординованою та відлаженою буде ваша работа, настільки буде ефект та результат.

Об усилении мер безопасности и перевода личного состава в состояние повышенной готовности доложили во время совещания руководители всех соответствующих служб и правоохранительных органов региона. Также отдельным вопросом, который был рассмотрен на совещании, стала пожарная безопасность в области.

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Первомай и День Победы. Будет ли спокойно в Харькове - 25.04.2018

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