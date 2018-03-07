Первые организаторы жск осуждены, чиновники на очереди

Первым, уже теперь официально незаконным кооперативом, который не имел права получать землю как ЖСК, Коминтерновский суд признал объединение" Победа-200, "которое еще в 2009 году получило 2 сотки городской земли по адресу Шевченко, 260.

По оценкам суда, в результате этого городской бюджет недополучил почти полмиллиона гривен. Схема предоставления мнимой бесплатной земли громады застройщикам по схеме ЖСК в Харькове была признана генпрокурором Юрием Луценко самой крупной земельным аферой в Украине.

Как неоднократно рассказывали новости АТН, начиная с 2006 года, мэрия раздала в частные руки более 650 гектаров земли стоимостью более 4 миллиардов гривен.

Схема основана на дырах украинского законодательства, а именно - норме земельного кодекса, которая попала в него еще по законодательству СССР -о праве выделять бесплатно землю жилищно-строительным кооперативам.

Правда, если в Советском Союзе шла речь о реальных объединениях граждан, которые могли так решить свой квартирный вопрос, то в Харькове по этой схеме земля выделялась бизнесменам, близким к городским руководителям и коммерческим застройщикам.

То есть тем, кто в расширении жилой площади не нуждались и прав на бесплатные участки не имели.

Сначала эти участки "нарезались" в рекреационных зонах, в частности в Лесопарке. После чего по этой схеме начали раздавать землю во всех районах Харькова частным застройщикам под многоквартирные дома.

Часть земли удалось вернуть через хозяйственные процессы, и вот гособвинители получили первое решение в уголовном производстве - 5 лет условно трем учредителям кооператива по статье завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

У нас є кримінальне провадження, за якими є обвинувальні вироки, у нас є кримінальне провадження у ГПУ, й у нас є дуже велика низка позовів, ми намагаємось повертати всю землю, яка виділяється так званим псевдоЖБК.

Общественные активисты, которые уже не первый год ведут борьбу за возвращение земли общине, говорят - это знаковое решение, ведь таким образом сама схема ЖСК признана судом незаконной.

Но важно, чтобы наказание получили авторы этой схемы. В частности, чтобы свое расследование закончила Генпрокуратура, в рамках которого подозрение объявлено топ-менеджерам горсовета - Татьяне Овинниковой, Сергею Чечельницкому и экс-мэру Михаилу Добкину.