Первые случаи обморожения: в Харькове люди попадают в больницу

Морозы в Харьковскую область пришли только с неделю как, но уже успели уложить на больничные койки с десяток людей с холодовыми травмами. Чаще всего это - переохлаждение и обморожения.

Хотя чаще всего их получают бездомные и те, кто злоупотребляет алкогольными напитками, впрочем, пострадать от зимы может любой человек. Например, люди, работающие на улице. Так, накануне служба скорой и экстренной помощи получила аж 5 подобных вызовов.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи

В основному це люди, які знаходяться, перебувають довгий час на вулиці. А також більшість людей, які з алкогольним опянінням, вони на лавочці або десь сидять, перемерзають, і їх транспортують в лікарню швидкої допомоги.

Холодовые травмы, объясняют врачи, опасны тем, что человек не сразу замечает их, и не может понять, что произошло, поэтому нередко поздно обращается к врачам.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи

Спочатку людина взагалі може не відчувати. А тим більше, якщо люди в алкогольному сп»янінні, вони цього переходу не відчувають. Вони спочатку замерзають, а потім їх відпускає, тому що рецептори перестають працювати, і все вони ніякого холоду вже не відчувають.

Первыми страдают конечности - руки и ноги. Кожа на пораженных участках белеет и остается холодной даже после того, как человек заходит в помещение. При сильном поражении кожный покров теряет способность к самовосстановлению и чернеет. Тогда нужно делать пересадку кожи, а в особо тяжелых случаях доходит и до ампутации пальцев или части ноги или руки, рассказывают медики. Также они добавляют, что если сильно замерзли конечности и есть подозрение на обморожение, надо как можно быстрее переодеться в теплые вещи, надеть шерстяные носки или рукавицы, чтобы пальцы постепенно отогрелись сами. Греться у огня, прижиматься к батарее или обогревателя и принимать горячую ванну, нельзя. Человеку надо обращать внимание на вид кожи: если заметны сильное покраснение, посинение, пузырьковые высыпания, то следует немедленно обратиться к врачу.

Впрочем, подавляющее большинство горожан говорят, что несмотря на морозы, все-таки радуются зиме, главное - это апаптироваться к холодам и уметь правильно подбирать обувь и одежду.

Галина, харьковчанка

Холодно. Ощущается холоднее, чем на самом деле, но всё равно ждем снежка. Ну, вот купили комбинезон, и он ходит, ему тепленько в комбинезоне. - Не жалуется? - Не жалуется. Тебе тепло? - Да.

Тимофей, харьковчанин

Ну да, более-менее, ну, не мерзну. -25 помню, не помню точно в..93 году, по-моему. Давно было. - То есть зимы вас не пугают? - Не пугают.

Люди говорят, донимать морозы начинают только тогда, когда столбики на термометрах снижаются к отметке в минус 15 - 20 градусов. Тогда даже самые выносливые сторонники зимы стараются как можно меньше находиться на улице.