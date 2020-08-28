Первые уроки в школах во время карантина: что рекомендуют в Минобразования

28 августа 2020 г. 17:30
Источник: Интерфакс-Украина
3 просмотра

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам первые уроки посвятить правилам безопасного обучения во время карантина.

"Уже через несколько дней - праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что такие уроки помогут: объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина; развенчать мифы о COVID-19; ознакомить с правилами респираторной гигиены; проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

Для этого, министерство совместно с ОО "Освитория" разработали материалы для 1-4 классов и для 5-11 классов.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53