Первые в Украине: айтишники пройдут марафон ради образования

03 декабря 2019 г. 11:14
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Как сообщила пресс-служба НТУ ХПИ, ХПИ и UNIT Factory Kharkiv запустили уникальную программу INNOVATION CAMPUS. 

В Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт" стартовала образовательная программа INNOVATION CAMPUS в партнерстве с UNIT Factory.

Ее участниками стали около 50 второкурсников Харьковского Политеха, обучающихся по IT специальностям.

В рамках программы они должны преодолеть "вызовы" четырехнедельного марафона, по итогам которого лучшие из них будут учиться по уникальной программе INNOVATION CAMPUS в UNIT Factory Kharkiv.

Это первый проект в Украине на базе государственного высшего учебного заведения, который предлагает инновационное практическое обучение по IT направлениям.

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