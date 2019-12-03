Первые в Украине: айтишники пройдут марафон ради образования

Как сообщила пресс-служба НТУ ХПИ, ХПИ и UNIT Factory Kharkiv запустили уникальную программу INNOVATION CAMPUS.

В Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт" стартовала образовательная программа INNOVATION CAMPUS в партнерстве с UNIT Factory.

Ее участниками стали около 50 второкурсников Харьковского Политеха, обучающихся по IT специальностям.

В рамках программы они должны преодолеть "вызовы" четырехнедельного марафона, по итогам которого лучшие из них будут учиться по уникальной программе INNOVATION CAMPUS в UNIT Factory Kharkiv.

Это первый проект в Украине на базе государственного высшего учебного заведения, который предлагает инновационное практическое обучение по IT направлениям.