Первые выходные в режиме локдауна. Как Харьков соблюдал карантинные ограничения

Это один из крупнейших рынков Украины. Утро субботы. Торговые ряды с одеждой, обувью, игрушками, бытовой химией - пустые. Покупателей не видно, собственно как и самих предпринимателей. Ведь им в рамках локдауна выходного дня разрешено работать лишь в «режиме склада - провести инвентаризацию своего товара, отгрузить или загрузить оптовые закупки, а вот торговать товаром в розницу запрещено.

Запрет на работу в выходные задел также кафе, бары, рестораны - еду и напитки их владельцы могли реализовывать только на вынос или доставлять заказы курьерскими службами. Спортзалы, фитнес-клубы, магазины непродовольственных товаров - закрылись, соответствующие объявления висели на входе в заведения.

Чтобы в городе работали только аптеки, ветмагазины, заправки и магазины с продуктами питания следили правоохранители, которые усиленно патрулировали город.

Ольга Десятникова, харьковчанка

Нужно было реагировать немножечко раньше, потому что сейчас все больницы забиты, и такими мерами как выходной день уже не решить, нужно было раньше закрывать все магазины, супермаркеты рынки и как-то справляться на том этапе, когда можно было что-то предотвратить, сейчас количество заболевших людей в нашей стране очень высокое.

Владислав Коляда, харьковчанин

Полный локдаун сейчас, полный, все закрыть и транспорт остановить,но это очень плохо мучительно, но вот именно сейчас ,а не весной, ну да экономике плохо, но жизнь дороже.

Но социальные сети пестрели фото-доказательствами - “карантин выходного дня” нарушают. Вопреки ограничениям работали и некоторые рынки, известные косметические сети, гипермаркеты, кафе и магазины. В общем полицией Харьковщины за минувшие выходные было зарегистрировано 116 сообщений о нарушении карантина, составлено сотню админпротоколов и остановлена ​​работа восьми десятков заведений - это два ночных клуба, более 60 заведений бытового обслуживания и 16 общественного питания.

Админпостановлений могло быть и значительно больше, говорит руководительница УПП в Харьковской области Алена Стрижак - но большинство карантинных нарушений удавалось прекратить с помощью диалога.

Алена Стрижак, нач. Управления патрульной полиции в Хар. обл.

Написання протоколу не є самоціллю спочатку робиться зауваження громадянину. Якщо громадянин не реагує, проходить час і він все таки не вдягає маску тоді ми вже притягаємо до віповідальності. Тобто йде роз'яснення, якщо людина усвідомлює - можна обмежитись якимись іншими заходами. Але станом на зараз особливо за ці вихідні було складено багато адміністративних матеріалів за порушення саме режиму карантину і так званого "локдауну вихідного дня".

В общем по словам руководительницы харьковских патрульных из сотни протоколов - большинство составлено ​​именно на людей, которые пренебрегали масками в закрытых помещениях, другие постановления выписаны на водителей общественного транспорта, руководителей торговых заведений, заведений питания, которые работали не на вынос, или же как склад, а запускали клиентов в помещение и обслуживали без ограничений.

Сегодня же в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене карантина выходного дня. Об этом сообщила на заседании согласительного совета Рады исполняющая обязанности спикера Елена Кондратюк. Она подчеркнула, что решение о карантине выходного дня принято без консультаций с парламентом и общественностью.