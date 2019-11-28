"Первым делом самолёты" - около двадцати кадетов гражданского воздушного патруля приняли присягу

Клянусь завжди бути чесним та вірним товаришем. Клянусь дорожити честю авіаційно-навчального кадетського центру. Клянусь виховувати в собі кращі якості громадянина та патріота України.

У девятиклассника Семёна Сенченко особенный день. Он принимает присягу гражданского воздушного патруля. Парень признается: всегда мечтал связать свою жизнь с авиацией.

Семён Сенченко, кадет

Я вообще хотел, изначально, стать лётчиком. Но когда я увидел, что тут есть, вот, за кадетской программой стать лётчиком, то я решил пойти сюда. Вот совсем недавно сюда поступил.

Семён добавляет: вступить в кадетский центр было собственным решением и родители его только поддержали. Но в будущем, парень мечтает управлять гражданскими рейсами. Объясняет это тем, что не имеет особого интереса к военной технике.

Семён Сенченко, кадет

Я не люблю истребители, вот это всё такое. Мне нравятся, вот эти, гражданские самолёты, там... Ну, мне нравится вот так больше. Ну, вот, они такие классные. Мне нравится как они садятся, взлетают, они большие там.

Будущие лётчики посещают кадетский центр после уроков в школе. Помимо общих военных дисциплин, типа строевой и огневой подготовок, мальчики изучают и предметы своей специальности: авиационную метерологию, аэродинамику, конструкцию самолетов и двигателей. Некоторых кадетов, даже, допускают к тренировочным полетам на самолётах, говорит глава гражданского воздушного патруля Юрий Покусай.

Юрий Покусай, глава гражданского воздушного патруля

У нас виконують ознайомчі польоти, лише ті, хто навчаються на оцінки "сім" і вище, загальних шкільних дисциплін. Тому що, в першу чергу, льотчик повинен бути підготовлений з загальних дисциплін, він не може бути двієчником.

Юрий Покусай говорит: не уверен, что все подростки, в будущем, станут лётчиками. Его главная задача - воспитать достойных людей и патриотов Украины. А кто из них правда сможет управлять самолётом - покажут результаты тренировочных полётов