Первый день лета без воды: кому отключили водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 01.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.06.20 г.

Киевский район:

ул. Шевченко, 167 (п. №1), ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 01.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 01.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 01.06.20 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 01.06.20 г.; пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 60 (п. №3, стояк) до 20:00 01.06.20 г.