Первый день нового года без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 02.01.21

А также;

Немышлянский район:

пр. Московский, 198/2 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 01.01.21 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.21 г.

Слободской район:

пер. Пилотов, 7 (п. №2) до 20:00 01.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк), пр. Славы, 9 (п. №4) до 20:00 01.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк) до 20:00 01.01.21 г.