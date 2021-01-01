Первый день нового года без воды: адреса отключений

01 января 2021 г. 9:56
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 02.01.21

А также;

Немышлянский район:
пр. Московский, 198/2 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 01.01.21 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.21 г.

Слободской район:
пер. Пилотов, 7 (п. №2) до 20:00 01.01.21 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк), пр. Славы, 9 (п. №4) до 20:00 01.01.21 г.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк) до 20:00 01.01.21 г.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53