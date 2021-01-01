Первый день нового года без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 02.01.21
А также;
Немышлянский район:
пр. Московский, 198/2 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 01.01.21 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.21 г.
Слободской район:
пер. Пилотов, 7 (п. №2) до 20:00 01.01.21 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк), пр. Славы, 9 (п. №4) до 20:00 01.01.21 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк) до 20:00 01.01.21 г.