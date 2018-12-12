"Первый камень" нового онкоцентра. Каким будет комплекс и когда стартует масштабное строительство?

Общая площадь 48 тысяч квадратных метров, здание в 4 этажа, более 500 мест для размещения пациентов в лечебно-диагностическом корпусе. Именно таким, говорят архитекторы, будет новый онкологический комплекс, строительство которого должно начаться в ближайшее время на улице Лесопарковой. Первым построят лечебно-диагностический корпус. Впоследствии – демонтируют старые корпусы и построят на их месте отделение лучевой терапии. Также запланирована реконструкция хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока, рассказывают проектировщики. Третья очередь - благоустройство территории онкоцентра. "Первый камень" строительства заложили при сортировке сетей, для чего выделили средства на прошлой сессии облсовета.

Александр Чуб, главный архитектор проекта:

На самом деле 4 этажа, но рельеф, видите, здесь довольно выраженный рельеф, с той стороны мы видим 4 этажа, с обратной 3, въезд с этой стороны. а с той стороны - в цокольный этаж. Самое главное, что мы делаем этот проект таким образом, что мы не останавливаем производство, то есть все корпуса, которые в будущем подлежат демонтажу, они будут продолжать работать.

Юлия Светличная, губернатор:

Розбили на черги, щоб не припиняти лікувальний рпоцес. і щоб було зручно здавати в експулатацію, тому тримаємо руку на пульсі і з будівельниками будемо кожного разу проводити наради, і була створена спеціальна робоча група із представників науки, органів державної влади. а також громадьского активу, які займаються цією справою профільно.

Одновременно со строительством нового комплекса, обещают чиновники, ремонтные работы будут проводить также в помещениях, где лечат пациентов прямо сейчас.

Денис Скорый, главный врач харьковского онкоцентра:

Были очень серьезные проблемы с кровлей, кровля просто текла на наших пациентов, мы сейчас находимся в отделении реанимации, которое сегодня было открыто. Сегодня сюда зайдет первый пациент, и, опять-таки ремонт здесь стал возможен только благодаря тому, что выполнен капитальный ремонт кровли. Речь идет не только о строительстве нового онкоцентра, речь идет о том, что параллельно со строительством будут выполняться ремонтные работы в существующих корпусах для улучшения условий.

Масштабное строительство нового комплекса должно начаться в следующем году, после проведения всех необходимых тендеров. Ежегодно в этом онкоцентре проходят лечение или диагностику на наличие тяжелых заболеваний десятки тысяч пациентов. Это не только жители Харьковской области, но и других регионов Украины.