Первый международный гендерный форум прошел в Харькове. Что обсуждали народные депутаты, бизнесмены и первая леди Украины

Война на Донбассе и проблемы переселенцев внесли коррективы и в повестку первого международного гендерного форума в Харькова. Поэтому главной темой обсуждения стало не столько трудовое равноправие, положение дискриминируемых по религиозному, национальному или сексуальному принципу женщин, а тема семейного насилия и права тех, кто был вынужден покинуть свою малую из-за конфликта на востоке страны. Об этом в своем выступлении сказала инициаторша создания форума - представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Ирина Луценко, народный депутат Украины

Кому як не Харківщині знати, як втілювати реформи знаходячись майже в прифронтовій зоні , кому як не Харківщині знати яка взяла на себе тимчасово переміщених осіб, до 80% це жінки і діти,які позбавлені мати працю, а значить впевненість і в завтрашньому дні, і добробут в кожній цій сім`ї.

Первая леди Украины - Марина Порошенко, обращаясь к участникам форума, отметила, что именно женщины во власти обеспечат мирное решение проблемных вопросов :

Марина Порошенко, глава совета благотворительного фонда Петра Порошенка

Жінка, вона взагалі спрямована на те,щоб консолідувати, щоб робити речі які вирішується тільки мирним шляхом, вона виховує дитину і дуже важливо, щоб ми захистили її дали їй більше прав і можливостей.

Харьковский бизнесмен -Александр Ярославский, владелец "Kharkov Palace", заявил , что его гостиница, где собрались участники форума всегда открыта для таких мероприятий . Среди самых влиятельных женщин, которых он ценит и прислушивается к их мнению, Ярославский назвал свою жену и дочерей. А что касается гендерного климата на его предприятиях, то бизнесмен признался, что пол не влияет на работу, главное - результат:

Александр Ярославский, президент группы DCH

Ах, это тайна, а то вы еще переманите их. Лучшие женщины у нас! На наших предприятиях и у нас в группе.

Организаторы форума пообещали, что следующая встреча с привлечением еще большего количества иностранных партнеров пройдет в Киеве.