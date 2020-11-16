Первый снег заставил спецтехнику выехать на дороги Харьковщины

16 ноября 2020 г. 15:57
1 просмотр

В течение суток на дорогах области работало 108 единиц спецтехники. К работам по расчистке были привлечены 148 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами использовано 463 куб. м песчано-солевой смеси и 36 тонн технической соли. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В течение суток снег наблюдался в таких районах: Харьковский, Волчанский, Великобурлукский, Двуречанский, Печенежский и Купянский. На остальной территории области осадков не было.

В Великобурлукском и Двуречанском районах толщина снежного покрова достигала 5 см.

Дорожники выполняли работы по расчистке проезжей части от снега, талого снега, работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения.

Утром 16 декабря только в северо-восточных и восточных районах области наблюдался снег, мокрый снег. Там работает дорожная техника.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53