Первый снег заставил спецтехнику выехать на дороги Харьковщины

В течение суток на дорогах области работало 108 единиц спецтехники. К работам по расчистке были привлечены 148 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами использовано 463 куб. м песчано-солевой смеси и 36 тонн технической соли. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

В течение суток снег наблюдался в таких районах: Харьковский, Волчанский, Великобурлукский, Двуречанский, Печенежский и Купянский. На остальной территории области осадков не было.

В Великобурлукском и Двуречанском районах толщина снежного покрова достигала 5 см.

Дорожники выполняли работы по расчистке проезжей части от снега, талого снега, работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения.

Утром 16 декабря только в северо-восточных и восточных районах области наблюдался снег, мокрый снег. Там работает дорожная техника.