Первый украинец, заразившийся коронавирусом, выздоравливает

16 марта 2020 г. 14:03
Источник: РБК-Украина
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В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге отметила, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они так же будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении.

"Сегодня мы так же получили отрицательный результат, первый от нашего пациента номер 1. Мы можем говорить, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - заявила она.

Отметим, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заразился мужчина, вернувшийся из Италии. На сегодня в Украине 5 случаев заражения Covid-19 и одна смерть.

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