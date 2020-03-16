Первый украинец, заразившийся коронавирусом, выздоравливает

В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге отметила, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они так же будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении.

"Сегодня мы так же получили отрицательный результат, первый от нашего пациента номер 1. Мы можем говорить, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - заявила она.

Отметим, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заразился мужчина, вернувшийся из Италии. На сегодня в Украине 5 случаев заражения Covid-19 и одна смерть.