Первый юбилей децентрализации - успешная Правительственная реформа дала шанс громадам

На Харьковщине пока создано 18 ОТГ, и среди них самая большая в Украине. Это Лозовская территориальная громада, в которой 74 000 жителей. И децентрализация работает на каждого из них. Ведь в Украине финансирование объединенных территориальных общин с начала внедрения реформы, то есть за 5 лет, увеличилось в 3,5 раза. Для сравнения в 2014 году доходы местных бюджетов составили 68,6 млрд. грн., А уже в 2018 - 234 млрд. грн. Правительственная реформа целиком изменила систему управления страной. Деньги остаются на местах, ими управляет громада, и идут финансы на нужды этой громады. Инициатором и идеологм реформы выступил Владимир Гройсман, который пришел работать в центральные органы власти именно для внедрения этих изменений:

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины:

"Когда мы начинали реформу, всегда спрашивали, что такое децентрализация, что такое реформа местного самоуправления? Сейчас можно объяснить - это новая дорога, качественная инфраструктура, новый школьный автобус, новая школа или детский сад, новое предприятие. Это отсутствие необходимости каждому из вас ездить в район или область. Это правильно построенная система управления и распределение финансовых ресурсов для каждого украинца, - вот чем является децентрализация"

Децентрализация на примере Песочинского ОТГ

В Харьковской области примером одной из успешных ОТГ является Песочинская громада. Она включает пгт. Песочин и Березовку, поселок Рай-Еленовка, села Надточии и Олешки. Живут в ОТГ 32705 человек. Ее председатель, Олег Чернобай, рассказывает, бюджет громады вырос в несколько раз.

"Наш бюджет вырос в связи с децентрализацией в разы. В 2014 году он составлял 18 млн. грн. Сейчас на 2019 - 226 млн. грн. Собственные поступления ежегодно увеличивались. Были в 2014-м - 16 млн. грн., сейчас - 127 млн. грн."

Существенное увеличение бюджета, а также право распоряжаться средствами и тратить их на нужды громады, дало Песочинской ОТГ возможность построить несколько социальных объектов. При старой системе построить их не смогли бы еще долгие годы. Теперь в Песочине есть новенькие школа, садик, физически-оздоровительный комплекс, футбольные мини-поля, детские площадки и тому подобное.

"Уже в декабре 2015 года, в первый год, после того как мы начали получать дополнительные средства, Песочинским сельским советом был возведен корпус детского сада "Теремок". 4 группы на 100 детей. Фактически, мы за 12 месяцев бюджетной децентрализации сумели и получить, и сразу направить средства на то, что было необходимо обществу. У нас, наконец, появились деньги на неотложные нужды жителей. В 2016 мы реконструировали корпус начальной школы и кухню со столовой. В 130-летнем заведении не было зала для обедов, теперь есть. В 17-м году 1 сентября мы открыли современную европейскую школу. Ее построили менее чем за 2 года".

В 2018 году в Песочине сразу несколько открытий и стартов проектов:

- новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Мобиль». Его стоимость - 24 млн. грн.

- начались работы по реконструкции Песочинского дома культуры.

- началось строительство нового детского сада на 240 учащихся, в микрорайоне «Надежда».

Олег Чернобай считает: "Таких возможностей украинские города за всю историю независимой Украины просто не имели. На развитие городов, пгт., поселков и сел работают вместе от сельсовета до Кабмина".

Процессы децентрализации продолжаются, и результаты реформы будут большими

Рычаги для улучшения жизни громады теперь на местах. Это касается 884 ОТГ, которые сейчас созданы в Украине. Тем более что кроме увеличенных бюджетов, которые остаются громадам, есть возможность реализовать проекты при содействии Государственного фонда регионального развития и бюджетов всех уровней.

Таких объектов в Украине за 4 года открыли более 5000.

При этом кроме развития инфраструктуры децентрализация позволила наладить цивилизованную систему получения административных услуг. Сейчас в Украине уже открыты 775 центров по предоставлению админуслуг.

И это результаты первого этапа внедренной Правительством реформы, которую начал Владимир Гройсман уже в первый месяц на посту премьера.

Андрей Парубий, спикер Верховной Рады Украины:

"Вспоминаю тот период, когда фактически перед Украиной стояло главный ключевой вопрос - это защита нашей территориальной целостности и защита наших границ. Мы тогда понимали, как осознаем и сегодня, что невозможно сделать сильной и успешной Украину, если не защищая одновременно границы, мы не будем проводить очень глубокие внутренние реформы. И тогда, всей командой, но я отмечу Владимира Гройсмана, который стал мотором этого процесса - начали реформу децентрализации"

Реформа является активной, она продолжается, и, по мнению, председателя Кабинета министров Владимира Гройсмана, даст еще большие результаты в ближайшие годы. Они будут еще более масштабными, когда ОТГ будут созданы во всех районах, и процедура быстрой реализации проектов, сопряженная при этом с долгосрочным планированием, станет привычной для всех украинских тергромад.

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины:

"За 5 лет мы прошли первый этап реформы децентрализации. Нужно начать новый этап, который будет базироваться на новых решениях, завершении задач, которые стояли перед нами, и главное - обеспечить необратимость реформы"