 

Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свою отставку

12 сентября 2019 г. 11:00
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Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин остается на своей должности.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте. Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, побратимы, за защиту нашей страны", - написал Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что трое заместителей главы Нацполиции покидают свои должности, в их числе - Вячеслав Аброськин.

 

 

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