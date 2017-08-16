Первый звонок 2017. Сколько стоит собрать ребенка в школу?

До начала нового школьного сезона осталось две недели. Это время, когда семейный бюджет нужно планировать особенно тщательно, ведь пора собирать детей в школу, говорит Наталья мама восьмерых детей. В этом году у нее 4 школьника.

Наталья, мама 8 детей:

Собрать четверых выходит около двенадцати тысяч, не меньше. Бывало так, что после старшего оставалась рубашка, нарядная, то есть она могла перейти к младшему. Но так как у меня все под расчет, тоесть дети носят брюки, носят две сменных рубашки. У меня не остается на следующих детей. Поэтому каждый год я собираю все заново, по-новому.

Так, собрать в школу младшеклассника обойдется родителям, в среднем, 3 - 3.5 тысячи гривен, из них около 2.5 тысяч уйдет на форму, а все остальное на канцтовары, говорит продавец одного из харьковских магазинов канцелярских принадлежностей. Для ученика средней школы все будет на порядок дороже. Ведь от размера школьной формы, зачастую, зависит и ее цена. А вот стоимость портфеля и его содержимого будет примерно такой же, как и у ученика младшей школы, разве что придется добавить около двухсот гривен на атласы и контурные карты.

Юлия Довгань, мама 5-ти классника:

Канцтовары это в основном тетради, ручки , еще какие – то расходники. Ну, я надеюсь, мы уложимся в 1000 грн. И большую часть, конечно, затягивают одежда и учебники. Обувь дорогая, одежда тоже не дешевая. Ну, думаю, в бюджет где-то 5000 мы должны уложиться в этом году.

Собрать старшеклассника – эта задача может стать испытанием для семейного бюджета. Одна только одежда обойдется примерно в 3, а то и 4 тысячи гривен. Канцтовары от 200 до 500, все зависит от запросов подростка. А вот рюкзак для этой категории учеников - удовольствие недешевое, так его стоимость составит от 700 до полутора тысяч грн. Следующий вопрос, который предстоит решить родителям в новом учебном году – это школьные нужды или деньги в фонд класса - те расходы, которые может контролировать каждый родитель, уверяет Светлана Резван

Светлана Резван, мама 5-ти классника:

Я за прошлый год, за все время учебы в школе, потратила, ну в фонд класса, 68 грн. Стоило обучение моего ребенка. И на три праздника я сдала ребенку на подарок, чтобы мой ребенок получил подарок, как и все детки в классе и это было во втором полугодии.

Цены, по сравнению с прошлым годом, выросли на 10-15 % говорят продавцы. И добавляют, что на самом деле все зависти от платежеспособности родителей, например можно экономить наблюдая за акциями и специальными предложениями.