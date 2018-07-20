Петиция харьковчан о благоустройстве выезда на окружную набрала достаточное количество подписей

20 июля 2018 г. 14:35
7 просмотров

Харьковские автомобилисты обратились к чиновникам горсовета с требованием провести капитальный ремонт, благоустройство и расширение до четырех полос участка дороги на выезде из города — от улицы Леся Сердюка (бывшая Командарма Корка) до окружной дороги.

Соответствующая петиция об этом была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Также в петиции харьковчане просят отрегулировать работу светофоров на данном участке дороги. 
«Это единственный выезд из города с Северной Салтовки — ближайший находится в 602 микрорайоне либо на Алексеевке. Из-за состояния дороги здесь каждый день пробки. А из-за неправильно работающего светофора постоянные аварии, зачастую светофор вообще не работает. Сам выезд на окружную дорогу - это небольшая, но очень крутая горка, где зимой - постоянный гололед. При неработающем светофоре данная горка очень усложняет выезд на трассу», - пишет автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 2 мая, и до окончания сбора подписей осталось 11 дней.

Однако по состоянию на сегодня данная петиция набрала нужное количество голосов для того, чтобы ее рассмотрели в горсовете, а именно: на данный момент ее поддержали 5008 человек.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.