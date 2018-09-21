Петиция о переименовании школы №11в честь погибшего Дани Дидика набрала необходимые 5 тыс. подписей. Планируют ли проводить общественные слушания?

Жизнь 15ти летнего Дани Дидика оборвалась 22 февраля 2015 года. В тот день во время мирного шествия посвященной памяти погибших бойцов АТО и Небесной сотни, в которой участвовал мальчик, раздался взрыв - это была Мина МОН-100, которую террористы заложили в сугробе по пути следования колонны, на проспекте Петра Григоренко. Тогда погибли четыре человека. К печальной годовщины памяти погибшего патриота Данила Дидика на сайте горсовета появилась петиция с призывом переименовать школу, в которой учился мальчик, на его честь. Немного больше чем за неделю петицию подписали более пяти тысяч харьковчан. Эта идея была достаточно широко поддержана и довольно активно обсуждалась. Но все что сделали с того времени - это установили мемориальную доску в школе, а вот вопрос о переименовании почему-то затягивают.

Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета

Да, действительно была установлена мемориальная доска на школе где он учился посвященная его памяти но с установкой доски вышла такая непонятная ситуация, потому-что родственники Дани, его семья они выступали против вот этой конкретной доски потому-что с ними изначально не был согласован вот этот макет, насколько я знаю соответствующие обращения подавались в том числе лично на имя Геннадия Адольфовича. Но на сегодняшний день именно вопрос переименования школы до конца не решен, потому-что действительно есть разные позиции.

По словам Игоря Черняка, есть люди, которые достаточно активно отстаивают память погибшего мальчика именно таким образом, другие же считают это нецелесообразным, в том числе директор и коллектив школы в которой учился Даник. Поэтому именно для таких ситуаций, говорит депутат, существует процедура общественных слушаний, проведение которых должен инициировать городской совет, чтобы все стороны имели возможность прийти и высказать свое мнение.

Геннадий Кернес, мэр

Значит мы считаем, что проводя и готовя общественные слушанья мы должны иметь альтернативный вариант не только переименования школы а и продвижения школы с знаниями людей, что в этой школе учился такой парень, поэтому я прошу вас Игорь Юрьевич подумать как это правильно сделать и совместно давайте вместе с вами сделаем.

Автор петиции Николай Благовестов, рассказывает, что они все еще продолжают проводить различные акции памяти Дани Дидика, чтобы мальчика не забывали, ожидая общественных слушаний.

Николай Благовестов, автор петиции о переименовании школы №11

Я вважаю, що все одно необхідно робити громадські слухання де люди зможуть оголосити свою позицію тому що представники деяких огранів влади і так далі які висловлюють свою особисту думку вона не є повним відображенням думки громадськості і тому саме громадські слухання насправді зможуть продемонструвати наскільки ця тема є необхідною і як воно буде відбуватися.

Николай Благовестов напоминает, что одна из школ в Днепропетровской области уже присвоила Детско-юношеской спортивной школе имя Дани Дидика. И вдобавок открыла мемориальную доску в честь героя.