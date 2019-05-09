Петиция о сносе палатки волонтеров набрала более пяти тысяч подписей

09 мая 2019 г. 13:10
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Петиция о сносе палатки волонтеров, зарегистрированная на сайте Харьковского городского совета накануне, 8 мая, набрала более пяти тысяч подписей.

«Поддержите петицию о том, чтобы убрать палатку на пл. Свободы. 
Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. 
Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон. 
Думаю, пришло время вернуть площади Свободы ее первозданный вид. Это исторический центр города и он должен выглядеть презентабельно, как визитная карточка Харькова!»,- сказано в тексте петиции, автором которой указан Костенко Вячеслав Алексеевич.

В то же время, как сообщалось, данную петицию попросил поддержать и харьковский мэр Геннадий Кернес, обратившись к харьковчанам со своей страницы в соцсети.

 

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