Петиция о сносе палатки волонтеров набрала более пяти тысяч подписей

Петиция о сносе палатки волонтеров, зарегистрированная на сайте Харьковского городского совета накануне, 8 мая, набрала более пяти тысяч подписей.

«Поддержите петицию о том, чтобы убрать палатку на пл. Свободы.

Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы.

Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон.

Думаю, пришло время вернуть площади Свободы ее первозданный вид. Это исторический центр города и он должен выглядеть презентабельно, как визитная карточка Харькова!»,- сказано в тексте петиции, автором которой указан Костенко Вячеслав Алексеевич.

В то же время, как сообщалось, данную петицию попросил поддержать и харьковский мэр Геннадий Кернес, обратившись к харьковчанам со своей страницы в соцсети.