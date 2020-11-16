Петиция о закрытии "Коксохима" набрала необходимое количество подписей

Петиция о закрытии харьковского завода «Коксохим», размещенная на сайте Президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Соответствующее электронное обращение было зарегистрировано в конце августа. Теперь Владимир Зеленский должен будет ответить на прошение, после его рассмотрения.

Отметим, что автор петиции Александр Константинов требует закрыть или принять необходимые меры в отношении заводов на улице Новожановской, 1, Карачевском шоссе, 44 и в Новомирском переулке, 17. В обращении сказано, что по этим адресам находятся ООО "Харьковский лакокрасочный завод "ФАРБОСС", ОАО "Слобожанский коксовый завод", ООО ТД "ТЕРМОЛАЙФ-УКРАИНА" и ООО "Завод Эластомер". Отсутствие контроля со стороны государственных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, привело к неконтролируемому резкому ухудшению состояния чистоты воздуха в прилегающих к этим предприятиям районах города, росту показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми, аллергическими болезнями, а также легких и верхних дыхательных путей.

Константинов предлагает разрешить предприятиям работать только после установки систем технического контроля и работы очистных сооружений, при их отсутствии или неэффективной работе, закрыть заводы. В то же время на время модернизации ограничить работу предприятий.