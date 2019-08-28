 

Петиция о запрете в Харькове Марша равенства "KharkivPride" набрала более 5 тысяч подписей

28 августа 2019 г. 13:11
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Петиция с требованием запретить проведение в Харькове Марша равенства "KharkivPride", по состоянию на 28 августа собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Напомним, харьковчанин Кирилл Коваленко подал петицию 12 августа, а 20 августа стартовал сбор подписей за данную инициативу.

Как известно, на сбор подписей предусмотрен срок в 90 дней.

Однако петиция собрала более 5837 голосов уже 28 августа.

С сегодняшнего дня данная петиция находится на рассмотрении горсовета, и на нее должен ответить Харьковский городской голова Геннадий Кернес или уполномоченный представитель горсовета.

Как сообщалось, мероприятия, связанные с проведением первого в Харькова Марша равенства "KharkivPride" запланированы с 9 по 15 сентября.

 

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