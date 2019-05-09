Петиция об обратном переименовании проспекта Григоренко набрала 5000 подписей

Петиция об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект в честь маршала Жукова набрала необходимое для ее рассмотрения горсоветом количество голосов.

По состоянию на 21:33 9 мая количество подписей под петицией достигло 5003 подписи.

Напомним, данная петиция вопреки закону о декоммунизации была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета 8 мая – сутки назад.

Примечательно, что в перечне среди подписавших данную петицию имеются те харьковчане, кто подписал и петицию о сносе палатки волонтеров на площади Свободы, в частности, чиновники горсовета и других государственных структур города.

«Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город – станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове!», - сказано в тексте петиции, автором которой указан Клименко Игорь Сергеевич.

Свое требование автор петиции мотивировал тем, что во время Второй мировой войны Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова.

«К любой исторической личности можно относиться по-разному, однако факты таковы, что именно Жуков оставил след в истории нашего города, в то время как генерал-майор советской армии Петр Григоренко связан с Харьковом только местом учебы в течение двух лет», - написал автор инициативы.

При этом он отметил, что правозащитная деятельность Петра Григоренко, по его мнению, заслуживает уважения, и в связи с этим он обратился к Приморскому районному совету Запорожской области с предложением увековечить память своего земляка.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес также обратился к харьковчанам с призывом поддержать данную петицию, о чем он сообщил на своей странице в соцсети накануне и в комментариях во время своего визита на памятную акцию на Мемориал Славы сегодня, 9 мая.

Как известно, в 2016 году проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко в соответствии с законом о декоммунизации по распоряжению председателя Харьковской облгосадминистрации, пост которого тогда занимал Игорь Райнин.