Петиция об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко набирает голоса

Кроме петиции о сносе палатки волонтеров на площади Свободы, набравшей необходимое для ее рассмотрения количество подписей, стремительно набирает голоса петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. На данный момент – менее чем за сутки - она собрала уже более 4 тысяч подписей из необходимых 5.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также поддержал эту петицию, в которой говорится о переименовании обратно - вопреки закону о декоммунизации - проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова. Кернес выступил за переименование проспекта, назвав этот шаг восстановлением «исторической справедливости».

И пообещал действовать в рамках закона.

«То, что касается переименования улицы Григоренко назад в проспект Маршала Жукова, это историческая справедливость, и мне очень приятно говорить это в День Победы, потому что кто-то захотел это сделать, но я считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь и имеет право его имя носить любой проспект, улица. Я работаю в рамках действующего законодательства. И мы ничего не нарушаем», - заявил Кернес во время акции Памяти на Мемориале Славы в Лесопарке.

Что касается проспекта Маршала Жукова, то он был переименован в 2016-м году. По распоряжению тогдашнего председателя ОГА Игоря Райнина он получил название в честь Петра Григоренко.