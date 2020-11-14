Петиция об отмене карантина выходного дня собрала необходимое количество голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствует информация на сайте президента.

Петиция об отмене карантина выходного по состоянию на 15:00 14 ноября набрала более 28 тысяч голосов, при том, что была опубликована 10 ноября. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Как считает автор петиции Екатерина Егорова, введение карантина выходного дня не повлияет на динамику распространения коронавируса, а "будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию".

Подписанты петиции требуют отменить карантин выходного дня, а также отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом и с ограничением времени.

Кроме того, подписанты просят проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам по поводу установления карантинных и противоэпидемических ограничений.