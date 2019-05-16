Петиция петиции рознь. Почему голоса некоторых харьковчан никто не слышит

Скандал вокруг палатки "Все для перемоги" на площади свободы не утихает. Харьковчан возмущает неслыханная оперативность власти. Ибо на петицию по палатке отреагировали сразу же и пообещали все решить, в то время, как петиция с просьбой убрать временный деревянный тротуар, и сделать полноценную пешеходную зону на проспекте Науки и на Сумской улице, которая тоже набрала необходимое количество подписей, правда не за такую ​​рекордное количество времени - была рассмотрена. Впрочем, тротуары, которые действительно мешают - не убрали.

Алексей Калина, директор Департамента территориального контроля мэрии

Почему вы не убрали, петиция пять тысяч набрала. Проспект Науки, 25. Вы его так и не убрали. Сумская, 55. - Кто вы? - Департамент. - Вы депутат городского совета, вы знаете процедуру рассмотрения петиций. - Да. - Какой ответ департамента?

Депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах рассказывает, что делал запрос о законности расположения забора на проспекте Науки, 25, ответ, говорит, получил ожидаемой.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра

Отримав відповідь, що дійсно паркан знаходиться незаконно, що матеріали відправленні до Шевченківської районної адміністрації до поліції. Але вони не реагують - це департамент міської ради пише, що не реагує районна адміністрація, яка власне входить, ну, одна теж з підрозділів міської ради. Тобто ну це просто абсурд і мені здається, що просто цей паркан. Це є паркан яких ось наближених до міської влади людей.

Харьковчане жалуются, деревянный тротуар на проспекте Науки, действительно неудобный и к тому же опасный.

Борис, харьковчанин

Доски на разной высоте, не дай бог ну какой-нибудь, ну я пожилой человек. Споткнулся, упал, перелом руки или ноги.

Евгений Охрименко, харьковчанин

Там заняли всю полосу, плюс блоки. Тут уже когда-то было ДТП при мне. Машина врезалась, только потом эти блоки положили. B у меня есть маленький ребёнок, когда я хожу с коляской, мне тоже неудобно ходить.

Между тем в сети горожане делятся фотографиями других объектов, по их мнению, мешают людям гораздо больше, чем палатка на площади, и вот к ним дела никому почему-то нет.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра

Є багато кіосків, які розташовані без будь-яких правових підстав. Це стосується в тому числі відомих мереж «Кулінічі», і це стосується і кисетів так званих і так далі і так далі. Я думаю, що тут питання навіть не в тому, що хтось заносить гроші. А в тому, що власники цих мереж мають адміністративний вплив.

Еще один яркий пример - мясной магазин, который установили относительно недавно прямо на муниципальной парковке. Коммунальщики говорят, что парковку там вскоре и вовсе уберут. А СМИ пишут, что владельцем данного заведения является сын городского головы.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра

Хочу зазначити, що відкривати цей магазин приїхав заступник міського голови Терехов - це взагалі ганьба на мій погляд.

Но мнения местных разделились, одни говорят, что парковочных мест осталось достаточно, поэтому магазин не мешает, другие в негодовании от таких действий городских властей.

Ольга, харьковчанка

А что у нас в городе законно? А? Объясните, пожалуйста. У нас всё незаконно то, что касается города. А что касается Кернеса - это его.

Дмитрий, харьковчанин

Это как бы кафе в виде машины сделано, но, прикольно сделано. Я не знаю, мне нравится, никому вроде не мешает.

Согласно закону размещенные без разрешения объекты, а также те которые мешают перемещению пешеходов и осмотру водителей Департамент территориального контроля должен снести по решению исполкома.