Петиция против "пропаганды" ЛГБТ набрала необходимое количество подписей

06 мая 2018 г. 18:56
Источник: Новое Время
37 просмотров

Петиция по популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине, а также запрета "пропаганды" ЛГБТ и гей-парадов набрала необходимые 25 304 подписи для того, чтобы ее рассмотрел президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Петиция была обнародована на сайте президента 8 февраля 2018 года. Через три дня истекал срок, в который могло быть собрано необходимое количество подписей. Для петиций он составляет три месяца.

Автором обращения является Виктор Тацюра.

Петиция содержит следующие просьбы:

Обратиться с посланием к народу Украины и посланием к Верховной Раде Украины относительно поддержки, защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине.

Разработать и издать указ Президента Украины об общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине.

С целью защиты и развития института семьи и повышения нравственности украинского общества разработать и внести в Верховную Раду, как неотложный, законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых маршей равенства, прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, тематических материалов в средствах массовой информации.

"В 2015 году Верховной Радой Украины были внесены изменения в Кодекс законов о труде. Главная цель этой инициативы – ввести словосочетание «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация» в национальное законодательство. Таким образом, была установлена ​​прямая дискриминация людей и работодателей (в том числе в религиозных и учебных заведениях), где невозможно трудоустройство людей, которые ведут аморальный образ жизни или имеют расстройства собственной психосексуальной идентификации", – говорится в тексте петиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.