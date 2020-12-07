Пик заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируют на середину января

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что, согласно расчетам, пиковые периоды заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля. Об этом он сообщил в интервью «Лига».

По его словам, учитывая данные эпидемиологии или статистики, локдаун в Украине неизбежен.

«Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года», - сказал Кузин.

По его словам, перед введением локдауна необходимо учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс.

То есть, по словам Кузина, локдаун должен быть введен до больших празднеств и до естественного спада распространения коронавируса, чтобы удалось избежать катастрофических последствий.

«Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразно его вводить перед новогодними праздниками и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным. Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать - в условиях его соблюдения - минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно. Если говорим о двухнедельном карантине и более коротком, то его эффективность - минус 20-40% случаев заболевания ежедневно», - отметил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья.