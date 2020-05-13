Пики после Вербного воскресенья, Пасхи и майских праздников: как повлияли праздники на ситуацию с коронавирусом

Оксана с внуком пришли на детскую площадку. С понедельника родители мальчика вышли на работу, и теперь ребенка занимает бабушка. Говорит, удержать его в такую ​​погоду дома было трудно.

Оксана, харьковчанка

Ребенок даже захотел в садик идти. Потому что дома все же ограниченное пространство и скучновато. Вообще-то, мы живем, ребенок живет на Журавлевке, у них там частный дом, там больше возможностей, а я выхожу раз в три дня на улицу

Это сад Шевченко. Сегодня днем ​​здесь полно отдыхающих. И хотя люди не собираются большими группами, тех, кто в масках - встретить становится проблематично. Люди, или носят их с собой, или надевают на подбородок.

Виктория, студентка

С послаблением режима много ходят без масок. - Почему вы придерживаетесь? Для самоуверенности. Ответственная. По пути в парк, да в принципе и в парке, да и в парке, в транспорте. Люди идут, пешеходы без масок

Вера и Сергей, пенсионеры

Мы считаем, что карантин еще рановато отменять. Еще, наверное, надо, чтоб он продлился. Все же, как показали тенденции, спада еще не было. Конечно, меньше. Но люди и раньше многие не носили. Но мы считаем, что надо

Маску носит с собой всегда, однако снимает ее там, где нет большого скопления людей харьковчанка Ольга. И тех, кто поступает так же, в городе сейчас большинство, говорит женщина. Несколько лучше ситуация в общественном транспорте.

Ольга, домохозяйка

Вы знаете, я последние дни просто забываю её дома. И возвращаюсь домой, потому что я на столько психологически устала от этого напряжения что… Это я сегодня просто вспомнила и одела её

Между тем, Харьковская область стала лидером по количеству новых случаев заболеваемости в сутки. Это 49 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Их обнаружили в Харькове и восьми районах области. В Печенежском районе - впервые. Большинство заболевших - 65 процентов - жители города Харькова.

В мэрии же увидели определенную закономерность. Говорят, люди действительно рано расслабились и пациентов с коронавирусом больше после праздников.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц.защиты населения

Всі пікові моменти, які ми побачили на цій діаграмі, вони співпадають з Вербною неділею, з Пасхою, з майскимі святами, які почалися. Як тільки люди виходять на вулицю і починають між собою спілкуватися масово, так виникає більша кількість заражених людей. Ми повинні від цього піти

С подтвержденным диагнозом коронавирус медики госпитализировали 248 человек. Шесть пациентов находятся в реанимации. Из них двое - подключены к аппаратам ИВЛ, четверо - на кислородной маске. 81-летняя харьковчанка умерла. Женщина имела сопутствующие заболевания, в частности гипертонию.

Диагноз Ковид-19 поставили 167 медицинским работникам. Всего за период регистрации в области подтвердили 672 случая инфицирования коронавирусом. 81 пациент выздоровел, 20 – умерло.