Пиротехники обезвредили 83 боеприпаса и более 1000 патронов

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьоквской области, 11 ноября пиротехнические группы ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Змиевском районе области и Основянском районе города Харькова.
Всего за сутки пиротехники осуществили 3 выезда и обезвредили 83 боеприпасов.
Среди них 72 артснаряда разного калибра, 10 минометных мин, 1 ручная граната Ф-1, а также 1250 стрелковых патронов.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.
Пострадавших нет.