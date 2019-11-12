Пиротехники обезвредили 83 боеприпаса и более 1000 патронов

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьоквской области, 11 ноября пиротехнические группы ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Змиевском районе области и Основянском районе города Харькова.

Всего за сутки пиротехники осуществили 3 выезда и обезвредили 83 боеприпасов.

Среди них 72 артснаряда разного калибра, 10 минометных мин, 1 ручная граната Ф-1, а также 1250 стрелковых патронов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Пострадавших нет.