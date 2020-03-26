Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

"Валяюсь с модной болезнью", - написал он в фейсбук и добавил, что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса".

Писатель призвал не паниковать, но быть осторожными.

Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 года в грузинском городе Зестафони.

Его авторству принадлежат серия детективных романов и повестей об Эрасте Фандорине.

С 2014 года Борис Акунин проживает с семьей в Лондоне.

Напомним, что в Великобритании по состоянию на 26 марта выявили около 10 тысяч случаев коронавирусной болезни. 465 человек умерли.