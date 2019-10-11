 

Писательница с украинскими корнями - лауреат Нобелевской премии

11 октября 2019 г. 11:06
Источник: Politeka
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Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию за 2018 года по литературе. 

57-летняя Ольга Токарчук стала обладательницей одной из самых престижных премий в мире. Писательницу назвали ведущим польским романистом своего поколения. Ольга Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехуве (Любушское воеводство).

Будущая романистка закончила факультет психологии Варшавского университета и некоторое время работала психотерапевтом. Перу писательницы принадлежат два сборника рассказов и восемь романов. Ее произведения, такие как «Путешествие людей книги», «Правик и другие времена», «Последние истории», «Бегуны» и другие, переведены на украинский язык.

Добавим, что Нобелевская премия по литературе – ­не первая престижная награда Ольги Токарчук. Так, в прошлом году ей присудили Международную Букеровскую премию за роман «Бегуны».

Сама лауреатка в одном из интервью рассказала о своей семье. Так, по словам писательницы, ее бабушка была украинкой, а дед ­– поляком. После войны семью разбросало. Кто-то осел в Польше, кто-то уехал во Францию. Ольга Токарчук признавалась: «Я не знаю украинского, хотя отец знает … И тут во Львове у меня есть родственники, недалеко от Збаража. А вообще Токарчуки происходят из Токов возле Тернополя».

Писательница часто приезжает в Украину. В основном на литературные мероприятия. А когда Ольга Токарчук работала над романом «Книги Якова», то наносила частые визиты на Западную Украину для авторского исследования.

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