Пить ли не пить... Состояние воды в Харькове заставляет желать лучшего

29 мая 2018 г. 19:11
Автор: Светлана Еченина
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Несмотря на то, что с первого июня купальный сезон уже откроется, Светлана радоваться не спешит. Качество воды в харьковских водоемах оставляет желать лучшего, говорит женщина. Более всего, добавляет она, волнуется за здоровье своего сына Артура

Светлана, частный предприниматель

У меня маленький ребенок – 6 лет. В любом случае мы будем купаться, но это какие-то будут бассейны, потому что, как сознательный родитель,  мне хочется быть уверенной в том, что  не будет никаких последствий после того, как мы решимся на такой шаг.  Мне кажется, что водоемы у нас не в том состоянии, чтобы можно было в них купаться.

Впрочем, не только состояние водоемов заставляет женщину волноваться. Качество воды, текущей из-под крана, по мнению большинства опрошенных харьковчан, далеко от идеала

Светлана, частный предприниматель

Я заказываю воду на дом с доставкой и кушать готовлю с нее, и пью, конечно же, только бутилированную воду.  А уже купаюсь, мою посуду обычной водой из-под крана

А вот в Польше, говорит Роман, воду и пьют просто из-под крана. Такую разницу в качестве он видит в программах, которые внедряет государство

Роман Дрибс

Мы остались после перемен у нас с конца 80-х, в Украине с конца 90-х с инфраструктурой, которая была еще в старой системе.  У нас очень быстро начали внедрение новых проектов, применение новых технологий, связанных с тем, чтобы обращать особенное внимание на экологические вопросы

Украина включена в список стран, испытывающих нехватку питьевой воды, уверяют специалисты. Также они отмечают маловодие рек. Уже в течение нескольких лет уровень их наполнения на 20 процентов меньше нормы. Из-за этого в Украине не осталось ни одного озера или реки, где вода была бы на уровне первого класса.

Впрочем, актуальной проблемой является именно загрязненность воды как в водоемах, так и питьевой

Дмитрий Мельник, директор компании «LYKK Sp. z.o.o.»  в Украине

Сброс промпредприятиями, потому что многие предприятия не имеют очистных сооружений или то состояние, в котором они их имеют , тут фактически можно сказать о том, что они их не имеют. А также причины – отсутствие очистки в маленьких населенных пунктах. Это действительно важный вопрос.

Ситуацию, добавляет мужчина, ухудшает не только плохое состояние очистных сооружений на предприятиях, но и частые намерения обойти законодательство со стороны предпринимателей

Дмитрий Мельник, директор компании «LYKK Sp. z.o.o. » в Украине

Мы сталкивались с кожевенным предприятием,  у которого нет превышений вообще, ну прописано в нормативах, которые они дают нам анализы, что у них все в норме. Но на самом деле, те производства кожевенного предприятия , говорит о том, что там огромное количество, ну значительное – несколько тыс. мл на литр  взвешенных веществ в бреднем должно быть по отрясли самой, органических веществ и очень много хрома должно быть. И когда ты смотришь на эти анализы - возникает большой вопрос – на сколько они корректны.

А вот поляки удивленно пожимают плечами. Говорят,  в их стране предприниматели по собственному желанию финансируют программы по очистке воды.

Роман Дрибс

У нас оказалось, что главным субъектом, который финансирует это и который вкладывает деньги – это неожиданно – это предприятия. Коммунальные предприятия, которые свои заработанные деньги  инвестируют в развитие своей структуры и своего оборудования. Частично это бюджетные деньги, частично  - это фонды Евросоюза 

Сейчас в Украине, в том числе и в Харькове, живо обсуждается вопрос применения международного опыта в решении проблем загрязнения водоемов и нехватки питьевой воды. Впрочем, Харьковчанам приходится только ждать, когда именно результаты этих дискуссий можно будет почувствовать на себе.

Видео: 

Пить ли не пить... Состояние воды в Харькове заставляет желать лучшего - 29.05.2018

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