Пить нельзя. В одном из домов на Павловом поле из-под крана течет ржавая вода

Вода из-под крана, не пригодная для употребления. Вот такое видео, где заснята странная жидкость, вытекающая из кранов для холодной воды в доме №52 по улице Тобольской, появилось на одном из Интернет-ресурсов. Местные жители уверяют - с этой проблемой они сталкиваются уже долгое время.

Татьяна, жительница дома №52, ул. Тобольская:

Такая ржавая идет вода, аж коричневая, черная такая. Периодически днем она светлеет, потом опять темнеет. Ну, в основном после ночи вот когда, видно трубы стоят.

Иногда воду приходится спускать по минут сорок, чтобы она хоть немного очистилась, утверждает Инна Фиделина. Особенно много времени на это уходит по утрам, а вот к середине дня качество уже получше.

Вот счас она чистая, а бывает утром уже рыжая.

Людмила Филипенко, жительница дома №52, ул. Тобольская:

Мы покупаем воду. Пить или для чая, а как же. Все ходят, покупают, привозят. Так то ж вода, а это...

А вот платить за спущенную в канализацию ржавую воду придется в полном размере, уверена Людмила Филипенко. И самое плохое, понять, откуда берется ржавчина в воде, жильцы дома не могут. Выяснить это у водоканала не удается.

Людмила Филиппенко, жительница дома №52, ул. Тобольская:

Они разговаривать не хотят с нами. Вообще. Мы не знаем, где-то прорвало. Все, вот это такой ответ.

А вот в пресс-службе "Харьковводоканала" новостям АТН сообщили, что никаких жалоб на качество воды по этому адресу зарегистрировано не было.