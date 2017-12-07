Плачевное состояние подвала заставляет волноваться жильцов дома на улице Кузнечной. Что скрывается под косметическим ремонтом?

«Взяли список проблем и начали все решать с конца» - говорит Галина Гаган. Женщина живет в доме 32 на улице Кузнечной. Здесь, говорит она, уже более 10 лет существует проблема с трубами отопления,которые расположены в подвале. Дело в том, что там отсутствует вентиляция, и испарения оседают по всему подъезду. Летом этого года в тут сделали косметический ремонт за счет городского бюджета, но не решили главной проблемы - конденсат продолжает портить уже новый ремонт.

Галина Гаган

На данный момент начался отопительный сезон, поять повился пар, поять появилась влага в подъезде. Воз и ныне там…

Викторія Касимова

Мы за 10 лет 2 раза меняли входную дверь своїми силами, делали продух в доме. Но получается, что он с одной стороны, нету достаточно вентиляции с обратной стороны дома. Нас этот вопрос мучает очень сильно.

Еще, добавляет женщина, ситуацию крайне опасной делает то, что в том же подвале, где находится эпицентр испарений, располагается электощитовая. И когда влажность повышается - то начинается искрение. Это крайне беспокоит жителей, так как подвал защищает только решетка, которую, уверяют они, можно с легкостью открыть. А в подъезд довольно часто заглядывают школьники, потому что рядом расположена школа. И косметический ремонт, по мнению жителей, вряд ли обезопасит от этой угрозы. В пресс-службе Харьковского горсовета говорят, что ситуация находится под контролем. По этому адресу уже прошло комиссионное обследование. Был назначен план работ, часть из которых уже выполнена. А осуществления другой части запланировано в ближайшее время.