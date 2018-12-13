Планируют открыть прямой рейс из Харькова в Тирану

13 декабря 2018 г. 15:23
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Юлия Светличная обсудила со Шпресой Куретой дальнейшее расширение сотрудничества Харьковской области с Албанией. 

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в частности, председатель облгосадминистрации и Посол договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.

«Хотела бы также обратить внимание на то, что мы становимся ближе и в туристической отрасли. Для украинцев Албания стала одним из популярных туристических направлений. Из Киева есть прямые рейсы в Тирану. Было бы важно и очень хорошо открыть прямой рейс в Албанию из Харькова. Это дало бы толчок не только в сфере туризма, но и в образовании и бизнес-сфере. Я знаю, что над этим планом сейчас работают, и хотела бы попросить вашей помощи», - отметила госпожа посол.

Кроме того, Харьковщина реализовала с этой страной ряд социальных проектов - в рамках одного из них 14 талантливых детей из области бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе.

Светличная отметила, что планируется развивать сотрудничество с Албанией в сфере IТ, образования и науки, а также машиностроения.

Шпреса Курета, в свою очередь, заверила, что готова и в дальнейшем участвовать в реализации совместных социальных проектов. Она подчеркнула необходимость развивать межрегиональные отношения и расширять сотрудничество в сфере образования. В частности, госпожа посол предложила открыть центр изучения албанского языка в одном из вузов Харькова.

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