Планируют открыть прямой рейс из Харькова в Тирану

Юлия Светличная обсудила со Шпресой Куретой дальнейшее расширение сотрудничества Харьковской области с Албанией.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в частности, председатель облгосадминистрации и Посол договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.

«Хотела бы также обратить внимание на то, что мы становимся ближе и в туристической отрасли. Для украинцев Албания стала одним из популярных туристических направлений. Из Киева есть прямые рейсы в Тирану. Было бы важно и очень хорошо открыть прямой рейс в Албанию из Харькова. Это дало бы толчок не только в сфере туризма, но и в образовании и бизнес-сфере. Я знаю, что над этим планом сейчас работают, и хотела бы попросить вашей помощи», - отметила госпожа посол.

Кроме того, Харьковщина реализовала с этой страной ряд социальных проектов - в рамках одного из них 14 талантливых детей из области бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе.

Светличная отметила, что планируется развивать сотрудничество с Албанией в сфере IТ, образования и науки, а также машиностроения.

Шпреса Курета, в свою очередь, заверила, что готова и в дальнейшем участвовать в реализации совместных социальных проектов. Она подчеркнула необходимость развивать межрегиональные отношения и расширять сотрудничество в сфере образования. В частности, госпожа посол предложила открыть центр изучения албанского языка в одном из вузов Харькова.