Пластическая хирургия: что пользуется спросом в Украине®

Пластическая хирургия в Украине сегодня представлена двумя направлениями: эстетическим и реконструктивным. Эстетические операции проводятся по желанию пациента для избавления от дефектов внешности, а целью реконструктивной медицины является устранение последствий травм и врожденных аномалий.

Несмотря на разнообразный спектр услуг пластической медицины, больше всего среди украинских женщин и мужчин пользуется популярностью пластика груди, пластика носа и омоложение лица.

Пластика груди

Красивая грудь – мечта каждой женщины, но не всех природа одарила желаемым размером. Поэтому женщины прибегают к маммопластике или липофилингу.

«При этом, пластика груди часто обоснована не только недовольством своими формами. Обращаются к пластическим хирургам и по медицинским показателям при гипертрофии молочных желез, врожденной или приобретенной деформации ареола груди и сосков, гинекомастии (у мужчин), после перенесенных неудачных операций, травм или резкого сброса веса», – рассказывают специалисты клиники «МедСити», которая оказывает полный спектр услуг в области эстетической медицины.

Пользуются услугами пластических хирургов и женщины среднего возраста, которые потеряли привлекательные контуры груди при лактации (кормление грудью) или вследствие возрастных изменений. В таких случаях выполняется операция подтяжки груди или мастопексия.

Сделать пластику груди сегодня можно не только в западноевропейских клиниках. Услуги пластического хирурга в Киеве также доступны, к тому же по более демократичным ценам. В клинике «МедСити» предоставляют профессиональную коррекцию груди с полным спектром услуг в этом направлении.

Пластика носа

К пластике носа прибегают с целью улучшения его формы или функциональных особенностей. Операции по коррекции носа имеют два направления: ринопластика – коррекция формы носа с эстетической точки зрения; риносептопластика – операция, при которой кроме исправления формы носа производятся процедуры по устранению врожденных дефектов и проблем с дыханием.

В современной пластической хирургии различают открытую, закрытую и безоперационную коррекцию носа.

«При открытой ринопластике производится разрез на столбце носа и в его полости с отделением мягких тканей от кости и наложением швов. Закрытая ринопластика носа предусматривает хирургические манипуляции и применяется при неглобальных коррекционных изменениях, – говорят специалисты клиники «МедСити. – Безоперационная коррекция носа основанная на липофилинге. Это безболезненная методика, выполняемая при помощи инъекций».

Красивый и аккуратный носик способен подарить человеку уверенность в себе, избежать насмешек и нелепых взглядов. При помощи ринопластики можно исправить любой дефект – от незначительной асимметрии до коррекции перегородки. В то же время это одна из самых сложных процедур, поэтому требует серьезного подхода к выбору специалиста, который проводит операцию.

Омоложение лица

Молодое и ухоженное лицо является залогом успеха во всех сферах деятельности, поэтому фейс-лифтинг (пластическая операция или процедура с целью омоложения лица и шеи) одинаково пользуется спросом как у женщин, так и у мужчин.

В ходе фейслифтинга врач убирает морщины, носогубные складки, обвисшую кожу, второй и третий подбородки и другие признаки старения путем удаления жировой клетчатки, подтягивания мышц и перераспределения кожи лица и шеи с иссечением её избытка.

Среди многообразия омолаживающих методик есть такие, где не нужно прибегать к хирургическому вмешательству. Большим спросом в этом направлении пользуется косметологическая процедура фотоомоложения лица и лазерного омоложения лица

«В основе фотоомоложения лежит применение лазерных технологий. Под воздействием широкоимпульсного светового потока происходит интенсивное омоложение эпидермиса, при этом структура здоровых тканей не разрушается», – отмечают специалисты.

Лазерное фотоомоложение лица решает сразу несколько задач: устраняет признаки старения, лечит розацеа и устраняет пигментацию, улучшает состояние кожи и периферическое кровообращение.

Лазерное омоложение (шлифовка) – производится эрбиевым или сапфировым лазером, которые обеспечивают очень мягкое, но глубокое воздействие на дерму. Такая подтяжка помогает подправить контур лица, убрать небольшие мимические морщинки, избавиться от гусиных лапок или угревой сыпи.

Самооценка человека во многом зависит от того, насколько он нравится себе. В эпоху высокоразвитой пластической медицины выглядеть привлекательно и быть всегда молодым стало не сказкой, а реальностью.

Врачи клиники “МедСити” отмечают: если вы решили воспользоваться услугами пластического хирурга, важно понимать, что вы доверяете ему не только внешность, но и свое здоровье. Поэтому выбирать специалиста нужно крайне ответственно.