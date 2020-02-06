Пластика десны – стоит ли идти на крайние меры?®

Если вследствие длительного негативного влияния или неправильного лечения серьезных заболеваний полости рта была нарушена форма десны, то исправить ее путем гигиены и правильного образа жизни не получится. Самым правильным и эффективным решением будет хирургическое вмешательство, но большинство людей просто панически боятся операций, а большое количество слухов и легенд только поддерживают негативный ореол вокруг пластики десны.

Показания и противопоказания, особенности подготовки

Из-за несвоевременного лечения воспалительных процессов мягких тканей нарушается структура десен, увеличивается подвижность зубов и нарушается обмен веществ в тканях. Так что помимо эстетических неприятностей пародонтит и гингивит могут стать причиной других, более серьезных проблем, вплоть до потери зубов. Поэтому пластика десны в Киеве проводится в обязательном порядке при наличии таких показаний:

неправильная форма десны, если ее нельзя исправить другим путем;

необходимость дополнительного вмешательства при систематическом лечении десен;

первичные признаки атрофии десен;

оголение зубов у корней;

необходимость восстановления десны после имплантации;

наличие прикорневого кариеса, который стремительно развивается.

Врач не назначает эту процедуру просто так, если вам необходима пластика десны, то без нее не обойтись и бояться хирургического вмешательства не стоит, ведь современные технологии и щадящие методы лечения позволяют свести к минимуму время реабилитационного периода и избежать повторного вмешательства. Помешать могут только противопоказания, такие как плохая свертываемость крови, положительный анализ на ВИЧ, диабет и другие. Для того чтобы выявить их, пациент сдает анализы и проходит дополнительные обследования.

Важные сведения о процедуре

Важно внимательно относится к выбору клиники и лечащего врача, это в обязательном порядке должен быть практикующий специалист, который провел не одну операцию и может рассказать об особенностях процедуры и выполнить все идеально. Существует достаточно большое количество методов, которые эффективны в зависимости от показаний к процедуре, но в каждом случае вся суть операции заключается в том, что на участок, где не достает десны, нашивают коллагеновую матрицу или живой лоскут кожи, взятый с нёба. Если десна наоборот нависает, то проводится устранение нависающей части с использованием лазера. Современное оборудование позволяет провести операцию эффективно, быстро и безболезненно, так как прилегающие ткани не травмируются, и нет риска кровопотери.

После операции следует соблюдать общие рекомендации и частные предписания врача. В период первых недель реабилитации нужно сократить к минимуму физическую активность и не употреблять алкогольные напитки. Для поддержания хорошего результата стоит не забывать о необходимости профилактических осмотров и своевременных консультаций, которые помогут держать все под контролем. Данная операция имеет относительно небольшую стоимость, вполне сопоставимую с объемом работ, так что цена не окажется для вас неприятным сюрпризом. Более того – конечная сумма озвучивается заранее и включает в себя все расходы, как на операцию непосредственно, так и на реабилитацию.

Изложенная выше информация должна развеять ваши страхи и сомнения, если хирургическое вмешательство действительно необходимо, то не стоит затягивать и увиливать. Заботясь о здоровье своих зубов сейчас, можно избежать многих проблем в будущем.