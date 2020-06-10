Плазма и отдельный санузел: в Харьковском СИЗО открыли платную камеру

За такую ​​камеру с улучшенными условиями заключенным придется выложить одну тысячу гривен за сутки. Для комфортного проживания здесь есть все - качественная мебель, бытовая техника и отдельный санузел.

Решетки скрытые за занавесками, вместо вот таких железных кроватей – деревянные. Микроволновка, холодильник, плазма, чайник и даже кондиционер - в общем полный комфорт. Так выглядит первая в Харькове ВИП камера в СИЗО на 18 квадратных метров для двоих. Заплатить и жить в ней сможет каждый желающий, нужно лишь написать заявление и перечислить средства на счет специального фонда следственного изолятора. В сутки с человека - 1000 гривен, неделя - 3500, за месяц еще дешевле 3750 гривен с одной арестанта. На ремонт комнаты потратили чуть больше 47000 гривен, рассказывает заместитель начальника по коммунально-бытовому обеспечению Дмитрий Шамахов.

Дмитрий Шамахов, зам. нач. ГУ "Харьковский следственный изолятор" с коммунально-бытового обеспечения

Проведення ремонту зайняло десь півтора місяці. Робили особи які тут залишені при слідчому ізоляторі для відбування покарання так називаєма господарська особа.

Но вот размещена камера в мужском корпусе, поэтому ее услугами женщинам воспользоваться не удастся. Впрочем, в СИЗО уверяют - никакой дискриминации, просто заключенных мужчин сейчас в учреждении значительно больше. В случае необходимости - сделают и женскую платную камеру.

Дмитрий Шамахов, зам. нач. ГУ "Харьковский следственный изолятор" с коммунально-бытового обеспечения

Тому що переважна кількість осіб які перебувають тут на сьогоднішній день приблизно 1800 осіб, 200 жінок, решта це чоловіки. Жінки вони згідно нашого законодавства мають триматися окремо вони не можуть триматися разом з чоловіками в одному режимному корпусі.

По словам заместителя Министра юстиции Елены Высоцкой проект стартовал в мае в Киевском СИЗО, потом во Львове, Чернигове, Запорожье и Днепре. После Харькова на очереди открытие подобных платных камер в Сумах и Полтаве. По словам чиновницы улучшенные камеры позволят получить государству дополнительные средства для того, чтобы постепенно улучшать условия и в обычных камерах.

Елена Высоцкая, заместитель Министра юстиции Украины

Слідчі ізолятори по всій Україні у нас в жахливому стані - технічно вони у жахливому стані. Ми розуміємо що швидко ми цю проблему жодним чином не вирішимо, швидкого рішення немає. Це додаткове джерело фінансування. Наша задача зараз акумулювати гроші на спеціальному фонді і ремонтувати безкоштовні камери. Кожне СІЗО має спеціальний рахунок, окремий свій.

Еще один плюс по словам Елены Высоцкой заключается в том, что таким образом коррупцию на распределении камер все же удастся прекратить, чтобы арестанты платили за лучшие условия не в карман руководителям учреждений, а напрямую в бюджет. К примеру, в Киеве открыли четыре платные камеры и деньги на них выделили примерно такие же, как и на Харьков, рассказывает Елена Высоцкая. Впрочем, там уже были камеры с улучшенными условиями для политзаключенных или известных людей, поэтому их просто подремонтировали и сделали законными.

Елена Высоцкая, заместитель Министра юстиции Украины

Тобто камери такі вже існували давно ми навіть не знаємо коли вони почали існування, то їх придумав і точно розуміємо, що це не прозора схема і за нашою роботою не має відбуватись за парканом якийсь нечесний розподіл цих камер. тому ми свідомо пішли на те що ми дообладнали до розумного щоб там дійсно було зручно і передбачили постановою Кабінету Міністрів такий експериментальний проект.

Кроме того, в комнате есть видеонаблюдение, чтобы мониторить заполняемость платной камеры, которую будут систематически проверять. Продлится проект до 2021 года, если он даст положительный результат - будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги улучшенных условий и питания, лицам, взяты под стражу.