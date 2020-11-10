Плесень, влажность и обвал потолка. В доме на проспекте Гагарина не первый год ждут ремонта крыши

Комфортно в этой квартире только цветам на подоконнике, потому что влаги хватает. А вот жителям - не позавидуешь, говорят, в помещениях трудно находиться долго и нечем дышать. Крыша протекает после каждого дождя, даже незначительного. Повышается влажность, на потолке появляются пятна, осыпается штукатурка, обои отходят - это привело к появлению грибка и неприятного запаха плесени.

Елена, жительница дома по пр. Гагарина, 199:

Вот посмотрите, что творится, карниз оборвался, потому что выпадают куски штукатурки, подставляем тазики. Посмотрите сколько воды с утра. При том, что дождь не сильный, только моросит. Ну вот это постоянно такое. Куда мы обращались, никто мер не предпринимает, говорят: вы в очереди, выделят средства. Когда? Когда это все упадет на голову?

На кухне потолок уже начал обваливаться, рассказывает женщина, и кастрюли использует не только для приготовления пищи, а и для сбора воды после ливней. Жалуется - из-за протекающей крыши ремонт сделать не могут. Жители обращались к коммунальщикам. Получили ответ, что ремонт сделают в ближайшее время, однако ситуация до сих пор не изменилась.

Елена, жительница дома по пр. Гагарина, 199:

Вот течет, сочится вода, даже когда дождь не идет. Куски обламываются, на голову падают. Это мы утром выливали. Вот эта уже полная, надо тоже выливать. Подкладываем картонки, чтобы впитывало, вот. Тоже вода течет. Полы мокрые, облазят. В проводку подтекает, тоже чревато неприятностями.

Похожая ситуация - во многих многоэтажках в разных районах города, где жители ожидают ремонта кровли. Люди говорят, даже во время местных выборов отдавали голоса за кандидатов, надеясь на улучшение ситуации с жилым фондом в Харькове.

Галина, жительница дома в центре города:

Хочется, чтобы наше руководство больше думало о людях, о их жизни, о их существовании. На это больше обращали внимание. Красота, конечно, привлекает, но я живу в доме, где крыша протекает. Пенсионерка, сама, за свой счет делаю ремонт, так что... Сколько ни обращались, никто не помогает.

Когда в этом доме отремонтируют кровлю и сколько всего запланировано ремонтных работ по всему городу - в мэрии обещают рассказать позже, в пресс-службе говорят - готовят информацию.

Суммы, которые направят на ремонт крыш в жилых домах в разных районах Харькова следующем году будут зависеть от депутатов городского совета нового созыва, которые в ближайшее время должны проголосовать за бюджет на 2021 год.