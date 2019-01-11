Плохо расчищенные тротуары возмущают харьковчан. Почему люди забывают литературные слова?

Снегопад, который начался, еще накануне вечером, за ночь создал немало проблем, как для коммунальных служб города так и для водителей, машины большинства из которых утром не отличались от сугробов. Впрочем, больше других страдают пешеходы, из-за плохо расчищенных тротуаров движение для них очень усложнилось

Лариса

У меня падали все и невестка, и сын, и сваха. И все были с травмами, поэтому сказать, что хорошо я не могу

А кто-то не просто расстроен, а возмущен. Состояние тротуаров заставляет прохожих забыть все литературные слова

…и …- почему? – потому. Потому что никто не чистит, мы падаем

Водители рассказывают, откопав свою машину, можно вполне спокойно передвигаться по городу, впрочем, иногда трудности, все-таки возникают

Богдан, водитель

Ну, в центре всегда было лучше, где-нибудь всегда на окаринах, в спальных районах там посложнее будет, может быть во дворах… туда не доезжают, Машины тоже запаковывают, прочистить тяжело, наверное

В горсовете рассказали, на улицах города снег убирают 98 единиц спецтехники, а ночью было задействовано 94 автомобиля. За минувшие сутки на дороги высыпали 465 тонн соли и 732 кубометров песчано-солевой смеси, вывезено более 700 кубов снега и льда. А вот в области борьба с заносами продолжается. Так в течение суток на дорогах Харьковщины работало180 единиц техники

Евгений Зражевец, нач. САД в Харк.обл

Головна увага була сконцентрована у напрямку на Києв, на Донецьк, традиційно, на Ахтирку, а також на Сватівський район Луганської області. Всього по території області працювало 225 одиниць техніки, десь до 300 наших працівників

Чтобы контролировать ситуацию на дорогах государственного значения установлены даже видеокамеры, рассказали в ХОГА

Евгений Зражевец, нач. САД в Харк. обл

На території області працює п ять відеокамер і в режимі онлайн ми можемо спостерігати за мтаном проїзду державних доріг це, перш за все, дорога перед Чутово. Стоїть відеокамера, перший кілометр, а також дві камери на Покотилівській горі

В связи с погодными условиями ежедневно дежурит около 5 сотен работников ГСЧС. Только за эти сутки спасатели выезжали 7 раз

Александр Волобуев, нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Було визволено 12 автівок, з них 6 вантажних, 4 легкових та один автомобіль швидкої медичної допомоги і надано допомогу 29-ти чоловікам, з них п ятеро дітей

В случае необходимости, в местах заторов, спасатели могут выставить 15-ть пунктов обогрева, добавили они. Во время интенсивного снегопада на расчистку дорог области от снега ежесуточно тратят около миллиона гривен. Синоптики, в свою очередь, предупреждают, снегопады продолжатся. Так в субботу, 12-го января облачно, будет идти снег. Температура воздуха ночью -12 градусов, днем 4 мороза, в воскресенье будет облачно, температура воздуха будет колебаться от 3 до 4 градусов со знаком минус. Начнется следующая неделя с облачной погоды, пойдет снег, столбик термометра будет колебаться от 0 до -5 градусов