Площадь Свободы частично закрыли для движения транспорта

С 4 декабря до 22 января будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской с ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с подготовкой и празднованием на площади Нового года, рождественских праздников, пояснили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

На это же время приостанавливается работа парковочной площадки на пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской.