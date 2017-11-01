Площадь Свободы перекроют до марта

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, запрещено с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, передает сайт горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с размещением ледового катка и аттракционов на пл. Свободы на время рождественских праздников и зимних школьных каникул.

Движение транспорта организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.