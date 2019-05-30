Плойки и другая техника от Rowenta в каталоге официального представителя бренда — компании Rowenta.ua®

Надежная и удобная техника для ухода за собой — желанное приобретение как для женщин, так и для мужчин. Особенно востребованы у покупателей фены, плойки, выпрямители волос — заботиться о красоте прически приходится каждый день, и не всегда придать локонам нужный вид можно обычной расческой.

В каталоге компании Rowenta.ua представлена плойка Rowenta PREMIUM CARE PRECIOUS CURLS CF3460F0 — очень удобное в использовании и многофункциональное устройство. Плойка позволяет создать аккуратные блестящие локоны и не только улучшает внешний вид волос, но и заботится об их структуре.

Плойка для завивки от Rowenta — возможности прибора

Rowenta PREMIUM CARE PRECIOUS CURLS CF3460F0 оснащена несколькими очень удобными функциями.

Восемь настроек температур и три разных режима работы — плойка позволяет создать как легкие завитки, так и роскошные крупные локоны.

Возможность отрегулировать температуру в соответствии с типом волос — сухие и склонные к ломкости волосы требуют более бережного обращения.

Быстрый нагрев до нужной температуры — на приведение плойки в полную готовность уходит всего 45 секунд, пользоваться ей можно, даже если времени очень мало.

Кашемир-кератиновое покрытие — плойка при использовании защищает волосы от повреждений и позволяет создавать завивку без ущерба для здоровья локонов.

Прибор оснащен автоматическим таймером и ЖК-дисплеем, а также длинным шнуром питания, позволяющим обращаться с плойкой свободно. Плойка станет по-настоящему ценным приобретением и даст возможность смело экспериментировать с прической.

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