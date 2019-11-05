По делу Амхада Илаева защита просила об изменении ему меры пресечения. Какое решение принял суд

Амхад Илаев был арестован в марте этого года в Харькове по подозрению в убийстве 4 человек. По данным следствия, это произошло 10 лет назад, когда Амхаду было 23, во время окончания Второй чеченской войны в станице Первомайской в окрестностях Грозного.

Мужчину задержали по требованию российской стороны и по решению российского суда.

Несмотря на войну Донбассе, договоренности об экстрадиции между Россией и Украиной сохраняются. Хотя требование выдачи Илаева украинские правозащитные организации и мусульманские объединения считают политическим преследованием.

Сам Илаев утверждает, что убийств он не совершал, а в Украину с отцом и братом приехал после того, как российские правоохранители расправились еще с тремя братьями за участие в чеченском сопротивлении.

Амхад Илаев, арестованный

В 2008 году 30 ноября были похищены и убиты три мои брата, на территории России, в Чечне и через два дня сказали, что их убили.

Брат Амхада, который перебрался из Украины во Францию, уже получил там статус беженца. Его могут выдать Москве. Амхаду, который остался жить под Харьковом с женой и детьми, в статусе беженца отказали. Теперь его адвокаты обжалуют это решение, опасаясь расправы в России.

Пока в суде продолжается этот спор, процесс экстрадиции не имеют права начать.

По требованию прокуратуры мужчина был арестован, несмотря на то, что с апреля по август находился на свободе и присутствовал при всех следственных действиях. Прокуратура это аргументировала тем, что в России к Илаеву заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и, опасаясь преследования, тот может просто исчезнуть.

Защитники Амхада подали жалобу на это решение суда. Уверяют, нет никаких поводов держать Илаева за решеткой. Он - законопослушный человек, имеет постоянное место жительства, жену, двоих детей, ни разу не препятствовал следственным действиям в отношении себя. Кроме того, на поруки его готовы взять правозащитники и нардепы, которые сами столкнулись с политическим преследованием со стороны России.

Иван Ангелин, адвокат А.Илаева

Кожна з цих осіб має безспосередньо вплив й на мусульманську спільноту, й на людей, які переслідуються за політичними та релігійними переконаннями з боку правоохоронних органів РФ, тобто кожен з цих поважних людей має можливість виконувати свої обв"язки як поручителі. Враховуючи все наведене, ми вважаємо, що сьогодні відсутні підстави для тримання під вартою.

Но именно эти аргументы прокуратура не считает достаточными. Говорят, Илаев женат не по украинским, а по мусульманским законам, следовательно, де-юре он не женат. Такая же ситуация с детьми, которых он содержит. Мол, в свидетельстве он хоть и записан как отец, однако дети имеют другую фамилию.

Кроме того, по месту жительства он официально не зарегистрирован.

Местный староста предоставил справку и характеристику Илаеву, который живет в селе десять лет и имеет дочерей: двух лет и 4-месяцев.

Обвинение же официальных справок о крепких социальных связях, которые предотвратили бы его побег, в жизни Илаева не увидели, а вот обвинения россиян, по мнению адвокатов, не имеющие никакой почвы, наоборот, признали и возражали против домашнего ареста.

Михаил Шавко, прокурор

Стороною захисту суду не надано жодних доказів того, що Ілаєв має на утриманні двох малолітніх дітей, адже в свідоцтві про народження зазначено призвіще іншої особи. Також як й свідоцтва про місте мешкання, й реєстрацію шлюбу сторона захисту не надала.

Судья согласилась с мнением прокуратуры и оставила Амхада за решеткой.

Наталья Васильева, следственный судья Октябрьского суда

У задоволені скарги захисника Ангеліна у інтересах Ілаєва про звільнення з під варти у зв"язку з подальшим триманням під вартою відмовити.

Этот арест может длиться 12 месяцев. Защитники говорят, что кроме дальнейших попыток освободить Илаева, они будут пытаться решить вопрос и по сути - добиться для него статуса беженца.