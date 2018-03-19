По делу Кернеса в Полтаве назначили дату следующего судебного заседания

19 марта 2018 г. 15:59
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Сегодня в Киевском районном суде Полтавы в судебном заседании по делу Геннадия Кернеса суд рассматривал материалы 11-го тома уголовного дела, сообщает Городской Дозор.

Всего Генпрокуратура планирует представить суду 13 томов документов. собранных по данному уголовному делу.

Следующее судебное заседание по делу состоится 26 марта в 11:00.

Такое решение принял судья Сергей Антонов.

Напомним, Геннадия Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах.

Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

 

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