 

По делу о ДТП на Сумской суд начал рассматривать апелляции Зайцевой и Дронова

14 августа 2019 г. 11:11
Автор: Лариса Говина
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Сегодня в Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение жалоб адвокатов Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Подсудимых доставили в зал суда, они будут присутствовать при рассмотрении апелляций.

На заседание пришли также родственники погибших и потерпевшие.

Напомним, ранее Киевский районный суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы. Представители Зайцевой просят смягчить приговор. Адвокат Дронова будут требовать оправдать его клиента.

Дело слушает коллегия судей.

Председательствующий по делу - Владимир Протасов, судьи коллегии: Николай Савенко и Сергей Шабельников.

Судебное заседание началось.

 

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