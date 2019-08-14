По делу о ДТП на Сумской суд начал рассматривать апелляции Зайцевой и Дронова

Сегодня в Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение жалоб адвокатов Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Подсудимых доставили в зал суда, они будут присутствовать при рассмотрении апелляций.
На заседание пришли также родственники погибших и потерпевшие.
Напомним, ранее Киевский районный суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы. Представители Зайцевой просят смягчить приговор. Адвокат Дронова будут требовать оправдать его клиента.
Дело слушает коллегия судей.
Председательствующий по делу - Владимир Протасов, судьи коллегии: Николай Савенко и Сергей Шабельников.
Судебное заседание началось.