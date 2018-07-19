По делу о ДТП, в результате которого погиб 5-месячный ребенок, ищут свидетелей и очевидцев

По делу о ДТП на Проспекте Гагарина, в результате которого погиб 5-месячный ребенок, полиция устанавливает свидетелей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, 14 июля около 17.40 на автомобильной дороге в районе дома № 215 по проспекту Гагарина в городе Харькове автомобиль «ВАЗ» наехал на детскую коляску с малолетним ребенком.

В результате полученных несовместимых с жизнью травм мальчик умер в помещении больницы.

Свидетелей и очевидцев ДТП правоохранители просят обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу.

20-летняя мать погибшего ребенка в соцсетях также просит помощи в поиске очевидцев и свидетелей данного ДТП.